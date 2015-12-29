Сотрудники Комитета госбезопасности посетили Центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями в Минске

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает дарить в эти дни тепло и заботу маленьким белорусам и объединяет все большее число неравнодушных. 29 декабря сотрудники Комитета госбезопасности страны заглянули в гости к воспитанникам подшефного столичного Центра медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями. Ребята подготовили для гостей настоящий спектакль.

Каждого ребенка ждал сладкий подарок. Также Комитет госбезапасности подарил Центру специализированную детскую мебель.

Офицеры ведомства активное участие в жизни медучреждения принимают уже около 20 лет. Помощь оказывают на протяжении всего года. В рамках акции представители КГБ уже посетили более десятка подшефных детских учреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети:

Самый незабываемый день, так классно, веселье. Радость, всем детям нравится.

Мне очень понравилось, здесь очень хорошие люди были, хорошие подарки сделали. Я хочу пожелать, чтобы у всех было хорошее настроение и желания хорошие сбывались.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Мы видим, что дети растут, более того, они прогрессируют в плане выздоровления. Видно, что этот год прошел не зря. И то, что коллектив воспитателей, преподавателей, медиков, здесь родители, прежде всего, которые верят в своих детей, работают – это, конечно, радует. Ради чего мы работаем? Мы работаем и служим ради будущего наших детей, чтобы дети жили в свободной независимой стране, были счастливы, чтобы на их лицах были улыбки.