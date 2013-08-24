Новости Беларуси. Большая школьная ярмарка развернулась сегодня в Минске возле Дворца спорта. Свою продукцию к новому учебному году представили более полусотни торговых и промышленных предприятий. Деловые костюмы, обувь, канцтовары, рюкзаки. Ни один маленький покупатель не остался без обновки.

Маленького Кирилла готовят к школе всей семьей. Родители переживают за осанку сына, поэтому рюкзак выбирают с особой тщательностью. Отдавать ребенка первый раз в первый класс всегда волнительно.

Покупатель:

Собирая маленького в первый класс, очень волнуемся. У нас уже второй раз такое событие в жизни - старшая девочка уже в шестой класс идет. Уже практическив се куили, остался только рюкзак.

Более полусотни торговых и промышленных предприятий представили свою продукцию к новому учебному году. На ряд товаров — скидки. Во многих торговых точках проходят акции. Маленькие покупатели получают подарки в виде канцелярских принадлежностей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маргарита Сапелка, товаровед магазин:

Широкий ассортимент. Есть у нас и игрушки, и рюкзаки. Мы готовы одеть ребенка полностью в школу и собрать полностью портфель с тетрадками, дневниками, ручками.

Покупатель:

Приехали из Столбцов, чтобы посмотреть на ярмарку, одеть ребенка в школу, купить школьные принадлежности, собрать маленького в сад. В принципе, довольны.

Покупатель:

В одно место приехал, не надо бегать по магазинам - все на месте есть.

Более четырехсот моделей одежды разработали белорусские дизайнеры. Разнообразный и ассортимент обуви. Особенно нелегкий выбор дается маленьким модницам.

Покупатели:

Пришли посмотреть, как одеть нашу красавицу к школе, какие костюмчики. Вот выбрали уже ей юбочку, костюмчик с брючками, блузочки красивые купили.

Хорошее настроение минчан и гостей столицы поддерживают художественные коллективы. Детей веселят ростовые куклы. У входа во многие павильоны развернулись импровизированные сценплощадки. К примеру, здесь юные модели демонстрируют спортивные костюмы. Рядом проходят мастер-классы по декоративной росписи и бисероплетению.

Ярмарка к новому учебному году на проспекте Победителей уже стала доброй традицией. Ежегодно она собирает сотни маленьких минчан и их родителей. Не стоит переживать тем, кто еще не успел купить самое необходимое к школе. Своеобразный супермаркет под открытым небом будет работать до десятого сентября.