Сельские школы получат автобусы, оборудованные специально для детей

Новости Беларуси. Удобство и комфорт на пути к знаниям. 60 новых автобусов к 1 сентября получит каждая область. Их изготовит МАЗ по госпрограмме «Школьный автобус».

Сейчас идут консультации с Банком развития по выполнению этого соцпроекта, который в апреле Президент поручил освоить председателю правления Банка. По программе - в течение пяти лет транспортом для подвозки учеников в сельской местности должны обеспечить полностью.

Машина полностью соответствует требованиям для перевозки детей, отмечена специальной надписью, здесь установлены проблесковые маячки. Кроме того, автобус оборудован принудительным ограничением скорости до 60-ти км/ч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Сырокваш, главный конструктор по пассажирской технике Минского автомобильного завода:

Автобус должен быть, например, ярко-желтого цвета. Должна быть выдвижная ступенька, для того чтобы не создавать трудностей для маленьких детей. Должны быть специальные полки с обратным уклоном для перевозки портфелей. Все сиденья должны смотреть вперед по ходу движения и быть оборудованы ремнями безопасности.

Илья Субботин, заместитель коммерческого директора Минского автомобильного завода:

Мы продвигаем этот автобус на рынок Российской Федерации, рассматриваем его как основной для рынка сбыта, а также на рынок Украины. В перспективе этот автобус будет использоваться на рынке Республики Казахстан.

Ранний подъем и несколько километров до знаний. Несмотря на зной и мороз в Кировскую школу Витебского района больше десяти учеников ежедневно добираются на рейсовых автобусах.

В будущем году в школе пополнение. Еще двадцать малышей из окрестных деревень станут учениками. Поэтому вопрос с транспортом здесь стоит особо остро.

Ольга Артеменко, директор Кировской средней школы:

Деревня Княжица, деревня Хотиничи, где детям приходится от своих домов порядка километра идти пешком до рейсового автобуса «Витебск-Старое Село». Кроме этого, деревня Дымовщина, которая тоже расположена вдалеке от трассы. Школьный автобус – это выход из создавшейся ситуации.

В «школьнике» - как прозвали этот автобус — 22 пассажирских кресла. У каждого — ремень безопасности. Поручни и специальные полки — для сумок и рюкзаков. И ограничение скорости — 60 километров в час.

Ярко-желтый цвет, проблесковые маячки, громкая связь. Обязательное условие для транспорта, перевозящего детей - выдвижная ступенька.

В настоящее время МАЗ ежемесячно выпускает около 30 таких автобусов. Их поставляют как на внутренний рынок, так и зарубеж.

Конструкторы намерены совершенствовать эту модель автобуса, чтобы выйти на европейский рынок. Обещают выпускать машины с двигателем «Мерседес» и с автоматической коробкой передач.