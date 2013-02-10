Сбежавшие дети: где скрываются, как живут и почему они уходят из семьи

Новости Беларуси. Охота к перемене мест периодически возникает у каждого из нас. И в этом нет ничего плохого, если бы не одно но. Каждый год в Беларуси убегают из дома или интерната более 2 тысяч детей. Только в Минске заявления о пропаже несовершеннолетних фиксируются еженедельно.

А прошлогодняя история о белорусском маугли облетела всю страну. 15-летний школьник сбежал из интерната и прожил в лесной землянке 40 дней. Чтобы выжить, ему приходилось красть у местных еду и необходимые вещи. Милиция нашла мальчика. Впрочем, по статистике, находят 99% потеряшек. Большинство ставят на учет, а некоторых могут отправить и на лечение.

Чаще всего сбежавших находят и возвращают в родные пенаты в течение 10 дней.

Женя теперь и сам любит почитать шпионские романы, а еще полгода назад он и сам был героем, точнее, целью для выслеживания. Сотрудники милиции просто сбивались с ног, когда мальчишка в очередной раз пропадал в неизвестном направление.

Евгений, беглец:

Да, правда. Уходил из дома. В 13-14.

Гулял просто по Минску. Сначала было по одному, потом по два. И так дальше. Максимально? Где-то недели две.

Биографию этого ребенка не напишешь в две строчки. Настоящая драма. Мать Жени лишили родительских прав. Несколько лет он с братом жил в приемной семье, потом биологическая мама одумалась, родила еще одного сына, восстановилась в правах и забрала детей. Тут-то и начались проблемы.

Евгений, беглец:

Были разногласия, причем часто. Из-за всякой мелочи. Допустим, кто-то не убрал на кухне за собой посуду, начинались крики, маты. Мне это не нравилось. Терпел, терпел, а потом начал просто сбегать от этого.

Когда ночь накрывала город, его убежищем на время становились шалаши и холодные недостройки.

Евгений, беглец:

Залазил наверх, в виде второго этажа. Там блоки лежали, складывал вместе и на них спал.

Подрабатывал на фуре на рынке. Яблоки, вишня, черешня. Давали деньги, ходил покупал есть.

Одевался теплее. Портфель взял и все. Говорил, что мусор иду выкидывать. И нет меня.

Постоянные разногласия с матерью, которая пыталась наверстать упущенные годы в воспитании кровинки. Но в глазах рано повзрослевшего ребенка явно читается обида.

Евгений, беглец:

Просто иногда хотелось даже почувствовать свободу.

Мы решили встретиться с матерью Жени и выслушать родительский взгляд на «непутевого» сына.

Мама Евгения:

Многое значит, когда ребенок растет с тобой с пеленок. Много времени утеряно, потому что дети оказались когда-то в интернате.

Все началось со второй попытки жить вместе.

Мама Евгения:

Свободы ребенок захотел больше всего, мне кажется.

Каждый выбирает свою дорогу сам. То, что я ему постоянно говорю.

Взрослые выводы в маленькой голове. Такую философию для себя Женя определил уже в 14.

Мама Евгения:

Если где-то что-то виноват, то, конечно, мама, потому что мама недосмотрела, мама где-то что-то упустила.

Но их дороги все-таки разошлись. Женя написал отказную от матери и уехал в интернат.

Уже полгода, Женя признается, о побеге даже не помышляет. В планах – закончить школу и поступить в училище на столяра, сообщили в программе «Неделя» на СТВ..

Ирина Давидовская, директор Грозовской средней школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

У него золотые руки, он хорошо занимается резьбой по дереву и выжиганием. Стараемся его как-то приобщить к общественно-полезному труду.

Здесь у него появились друзья и дела. И лишь изредка он звонит домой, поинтересоваться как там дела.

Евгений, беглец:

Хотел бы вернуться? Нет.

Почему сбегают дети из неблагополучных семей догадаться нетрудно: в общем-то они предоставлены сами себе, бесконтрольны, часто бегут потому, что знают, что там, где их пока нет, лучше.

Они взрослеют просто быстрее. Но бывает и так, что уходят из дома вполне обычные и ухоженные дети. У родителей шок.

Максим Розум, старший участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Фрунзенского РУВД Минска:

Через Интернет девочка познакомилась с парнем, у него была дача. Он пригласил к себе в гости. Она уехала на Браславские озера. Мы искали. Спустя двое суток ее нашли там.

Семья благополучная, нормальная, родители были в шоке, никто представить не мог, что она могла так поступить.

Нередко вокзал или маленькая станция становятся отправной точкой для юных романтиков, да и затеряться в такой суете гораздо проще.

Недавно один юный турист с окраин страны приехал на перекладных в столицу. Пока родители глотали валерьянку и всей деревней прочесывали округу, он, как потом выяснилось, просто решил посмотреть на метро. Это детская наивность умиляет, но чаще, и это уже подростки, пытаясь обмануть природу, уходят из дома для посвящения во взрослую жизнь.

Сотрудники милиции сложили карту реальных мест, где обычно прячутся маленькие путешественники.

На каждом этаже по несколько таких тайников.

Ирина Шушко, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Минского ОВД на транспорте:

Есть такой небольшой входик, который в ночное и вечернее время никто не посещает.

Мы выявляли несовершеннолетнюю, которая находилась в розыске, которая покинула семью. Она тут даже пару дней провела.

На заметку: такая экскурсия не получится – все эти точки теперь под особым контролем.

Приближаемся к разгадке. Что же так манит детвору?

А вот 11-летний житель Осиповичского района несколько раз приезжал в Минск с одной целью – посетить компьютерный клуб. Родители из лучших соображений берегли здоровье сына и не покупали принципиально домой заветную технику. Здесь же, далеко от электрички не ходи, настоящий развлекательный рай.

Попался на этом же месте и малолетний турист из Дзержинска. Порядочные родители и непоседа сын.

Ирина Шушко, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Минского ОВД на транспорте:

Нам сказал, что минчанин, что совсем рядом, через дорогу, его мама работает, торгует овощами, а живет по улице Бобруйской.

Как выяснилось, он удрал из семьи, находился в розыске Дзержинским РУВД. Дня три уже он путешествовал. Питался чебуреками, пирожками, угощали его. Ему оказалось 8 лет. В свои годы неоднократно убегал из семьи.

Сейчас на пропажу детей в милиции реагируют моментально. Даже по звонку наряд выбывает на поиски, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На контакт выходят и «Ангелы» (уже полгода в Беларуси работает добровольный поисково-спасательный отряд). Волонтеры бросают клич или так называемый репост в Интернете, расклеивают листовки, если надо, взламывают странички пропавшего пользователя в соцсетях, прочесывают лес.

Добровольная дружина насчитывает больше 8 тысяч участников в Интернете.

Под крылом у «Ангела» десяток найденных потеряшек. Главная стратегия – понимание какие эмоции движут загулявшим подростком.

Сергей Ковган, командир поисково-спасательного отряда «Ангел»:

Хочется свободы. По-другому я объяснить не могу. Такое желание уйти, быть самостоятельными, независимыми. Кто-то не хочет учиться, кто-то хочет куда-то съездить.

Что тебе еще для счастья надо? Почти риторический родительский вопрос. При видимом достатке и внешнем процветании семьи причины ухода детей кроются внутри. Банальное невнимание. Вот дети и привлекают его к себе такими кардинальными способами.

Еще древний закон воспитания гласит: «Воспитывай отрока по путям его». То есть в соответствии с его природой и характером. Ведь спасти и уберечь своего ребенка в большинстве случаев можно еще до прощальной записки.