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Премьер-министр Андрей Кобяков в рамках акции «Наши дети» посетил городскую детскую клиническую больницу №2

30 декабря 2014 14:35
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Новости Беларуси. Праздник для каждого ребенка. В Беларуси продолжается республиканская акция «Наши дети». Сегодня премьер-министр  Андрей Кобяков навестил ребят, которые новогодние праздники вынуждены провести в больнице, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканское урологическое отделение находится во 2-й детской больнице столицы. Здесь принимают одновременно более полусотни маленьких пациентов со всей страны. Сегодня здесь проводят малоинвазивные высокотехнологичные оперативных вмешательств. А за последние 5 лет выполнено почти сотня операций по пересадке почек. В честь праздника в больнице прошел новогодний утренник с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Ребята подготовили для гостей представление с номерами, стихами и песнями. В конце утренника все маленькие пациенты получили сладкие сюрпризы, а больнице подарили новое холодильное оборудование.

Дарья Пилипчук:
Новый год я, к сожалению, буду здесь встречать. Но все равно в больнице как-то, как и дома. Очень значимо, что нас в больнице не забывают, что посещают. Очень приятно.

Лариса Сечко, главный врач УЗ «2-я городская детская клиническая больница» Минска:
Много детей иногородних, которые, в силу своего заболевания, вынуждены находиться в клинике порой месяц, два, три и возвращаться неоднократно для продолжения лечения, для хирургической коррекции заболевания.

# Акции # Дети # Лариса Сечко

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