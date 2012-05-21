Пользователи социальной сети определили диагноз, который не могли поставить врачи

Новости Великобритании. 33-летняя британка Керис Оуэнс (Cerys Owens) мучалась от незнания реального диагноза у своего четырехлетнего ребенка, который страдал от задержек дыхания. Врачи утверждали, что это детская истерика и, соответственно, не лечили реальное заболевание. У ребенка было до 17 припадков в день, приступ мог длиться 45 секунд и приводил ребенка в бессознательное состояние. Во время задержки дыхания у малыша темнело в глазах, а в ушах раздавался гудящий звук.

Мать в отчаянии записала на видео один из припадков и разместила на своей странице в Facebook. В социальной сети она задала вопрос «Кто-нибудь знает, что это?», и один из ее друзей быстро ответил, что припадок мальчика выглядит как редкое расстройство, называемое «привычный бескислородный припадок» (Reflex Anoxic Seizures). Такие припадки могут вызываться болью или испугом и приводить к замедлению сердцебиения и даже полной остановке сердца, сообщает Daily Mail.

Малыша госпитализировали в Университетский госпиталь Уэльса в Кардиффе, где диагноз из соцсети был подтвержден. По словам докторов, маленький Эван должен справиться со своей болезнью с возрастом. Теперь педагоги в детском саду знают, что делать, если у мальчика начнется приступ, который может длиться 45 секунд и приводит ребенка в бессознательное состояние.

Эксперты говорят, что такое расстройство, как и другие нарушения сердечного ритма, трудно диагностировать. Многие дети с таким расстройством имеют неверный диагноз, говорят специалисты.