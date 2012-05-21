Безопасность детей летом. Прочитайте советы МЧС

В преддверии лета главный специалист Центра исследований в области безопасности жизнедеятельности МЧС рассказала в программе «Большой завтрак» на СТВ, о чем надо помнить ответственным родителям.

Алла Шарко, главный специалист Центра исследований в области безопасности жизнедеятельности МЧС РБ:

Лето – это время, когда дети любят бегать на речку, на озеро. Ни в коем случае нельзя позволять детям оставаться возле водоема одним. Если ваш ребенок идет на речку купаться, идите с ним вместе или обеспечьте присутствие другого взрослого, который может взять ответственность за жизнь и здоровье вашего ребенка.

Они найдут где поиграться, но другое дело – насколько безопасно это место и эта игра, в которую они играют. Поэтому нужно объяснить, где играть нельзя, что нельзя забираться на деревья, на крыши, на стройки, в пустыри.

Маленькие дети остаются буквально на несколько минут одни, и они могут и в бочку с водой свалиться, и убежать, потеряться. Случаи неприятные встречаются достаточно часто, и главное не думать, что это не случиться с вашей семьей. Нужно всегда быть в состоянии тонуса.

Каждый год происходят случаи, когда дети теряются в лесу. И здесь опять-таки вина взрослого. Если вы идете в лес, следите за своим ребенком.

Главное, чтобы ребенок знал, что нужно слушаться взрослого и никуда не отбиваться от коллектива, не искать себе приключений, потому что действительно их можно найти.

Обязательно следите за своими детьми и почаще с ними разговаривайте. Чем чаще мы говорим детям о том, как вести себя правильно и что делать, чтобы не произошло непредвиденных ситуаций, чтобы не произошло пожара, не произошло трагедии, тем больше от этого пользы.