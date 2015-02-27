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Почему детей нужно обучать игре в шахматы?

27 февраля 2015 11:53
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Каким вы видите досуг ваших детей? Рисование, пение, танцы и музыка? А шахматы - слабо?

Любому взрослому надоест часами просиживать перед клетчатой доской. Но эти дети могут так увлечься, что четыре часа пройдут незаметно.

Древняя игра заманивает ребят интересной комбинацией и своей историей. Но в первую очередь, конечно же, соревнованием друг с другом.

В силу своего возраста, детки схватывают гораздо медленнее взрослых. Они не внимательны. Но любая работа приносит свою пользу.

Если по стереотипной статистике на 10 девчонок приходится 9 ребят, то в шахматах на 100 мальчишек - всего 16 барышень.

Перед началом соревнований ребята приветствуют друг друга. Как бы в дальнейшем ни сложился турнир - в конце каждый обязан пожать руку сопернику. Ведь в первую очередь - это игра.

# Дети # Фотофакт # Шахматы # Воспитание # Елена Зезюлькина # Павел Зезюлькин # Никифор Рукавицын # Елизавета Хмель

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