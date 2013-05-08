Победитель фотоакции «Малыш месяца» в апреле - озорной непоседа Тимофей Пивоварчик

Мастер-класс по фото берем у годовалого Тимофея. И пусть вас не смущает его возраст - именно его улыбка покорила телезрителей канала СТВ.

Веселый морячок из Одессы, очаровательный денди, любознательный путешественник и милый тигрёнок - жизнерадостный Тимошка хорош в любом образе! Настоящий господин-«улыбашка», этот озорной непоседа стал победителем фотоакции «Малыш апреля» в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Позировать перед камерой он умеет с пеленок! За год и десять месяцев Тимка успел появиться во многих детских журналах и выиграть десятки призов. По глянцевым портретам можно буквально проследить рост ребенка. Правда, маленькую модель куда больше привлекают фото его ровесников.

Анастасия Шингель, мама:

Он у нас помимо того, что любитель фотографироваться, еще и большой модник. Он любит различные кепочки, понамочки, шарфики - это его слабость!

Комната Тимофея - яркое царство игрушек. И ни одна не останется без внимания энергичного доброго малыша! Настоящий мальчишка, Тима неравнодушен к технике. Зайти на сайт нашего телеканала познакомиться с участниками фотоакции, посмотреть картинки в мамином телефоне и, конечно, помочь нашему оператору в съемках сюжета - все чудеса-техники привлекают маленького исследователя. А вдохновляет на подвиги портрет любимой подружки Киры, с которой они родились в один день в одном роддоме и оказались соседями.

Анастасия Шингель:

Его любимые игрушки, конечно же, машинки - начиная с маленьких игрушек, заканчивая большими. На улице без машины ему никак! Ему нужно обязательно посмотреть, проверить все машины. У него есть большая машинка, он уже занимается ее ремонтом и шиномонтажем!

Зарядка по утрам, музыкальная пауза и освоение новых горизонтов! Спортивный, артистичный, изобретательный! День Тимофея всегда непредсказуем, но минутка на фотосессию найдется всегда!

Анастасия Шингель:

Секрет хороших фотографий в том, что надо быть естественным, самим собой!