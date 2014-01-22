Победитель акции «Мой малыш» на СТВ в ноябре 2013

Фотоконкурс на СТВ вновь подарил нам победителя. Даниил Шангин — малыш ноября.

Даниил - поклонник поэзии Агнии Барто и, несмотря на свой юный возраст, уже проявляет неподдельный интерес к музыке.

Эта победа для малыша уже не первая. Даник, несмотря на свои 10 месяцев, настоящий боец.

Лилия Ахремчик, мама победителя фотоконкурса на сайте ctv.by «Ребенок ноября»:

Несколько месяцев сражались за его здоровье — он лежал в реанимации, потом я лечила его дома. Он - молодец.

Сейчас Даник, как и любой малыш его возраста, знакомится с окружающим миром и уже проявляет свой характер, сообщили в программе «Утро» на СТВ.

Лилия Ахремчик, мама победителя фотоконкурса на сайте ctv.by «Ребенок ноября»:

Эту фотосъемку я затеяла, когда у нас стабилизировалось здоровье. У ребеночка было повышено внутричерепное давление. Когда мы сделали УЗИ мозга, оказалось, что все стабилизировалось, я решила, что это нужно отметить, пригласили профессионального фотографа, он сделал фотосессию ребенку. Фотографии получились такие теплые, забавные, что я решила, что можно с кем-то поделиться.