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Победитель акции «Мой малыш» на СТВ в ноябре 2013

22 января 2014 16:11
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Фотоконкурс на СТВ вновь подарил нам победителя. Даниил Шангин — малыш ноября.

Даниил - поклонник поэзии Агнии Барто и, несмотря на свой юный возраст, уже проявляет неподдельный интерес к музыке.

Эта победа для малыша уже не первая. Даник, несмотря на свои 10 месяцев,  настоящий боец.

Лилия Ахремчик, мама победителя фотоконкурса на сайте ctv.by «Ребенок ноября»:
Несколько месяцев сражались за его здоровье — он лежал в реанимации, потом я лечила его дома. Он - молодец.

Сейчас Даник, как и любой малыш его возраста, знакомится с окружающим миром и уже проявляет свой характер, сообщили в программе «Утро» на СТВ.

Лилия Ахремчик, мама победителя фотоконкурса на сайте ctv.by «Ребенок ноября»:
Эту фотосъемку я затеяла, когда у нас стабилизировалось здоровье. У ребеночка было повышено внутричерепное давление. Когда мы сделали УЗИ мозга, оказалось, что все стабилизировалось, я решила, что это нужно отметить, пригласили профессионального фотографа, он сделал фотосессию ребенку. Фотографии получились такие теплые, забавные, что я решила, что можно с кем-то поделиться.

# Победитель фотоакции # Дети # Фотофакт

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