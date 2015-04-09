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Не удается уложить ребенка спать? Вот как можно это сделать за 40 секунд

09 апреля 2015 09:24
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Новости Австралии. Эти родители нашли уникальный способ уложить ребенка спать в рекордно короткие сроки.

Для этого вам понадобится всего лишь одна бумажная салфетка!

Если провести опрос, спросив, что людей больше всего пугает в перспективе стать родителями, то, наверняка, недосыпание возглавит этот список.

Когда посреди ночи ваш малыш должен спать, а он даже и не собирается, вы просто мечтаете найти способ его успокоить. Что ж, мы можем вам в этом помочь!

Замечательное видео, размещенное на YouTube Натаном Дейло, демонстрирует простой способ, который использует семейная пара использовать, чтобы убаюкать их малыша.

В начале видео малыш Сет кажется беспокойным, но, когда родители несколько раз нежно проводят по его лицу бумажной салфеткой, глазки младенца медленно начинают закрываться. А через 40 секунд малыш уже мирно спит.

Все предельно просто! Смотрите видео!

# Дети # Дети и родители

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