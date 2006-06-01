1 июня для маленьких телезрителей СТВ - специальныый праздничный эфир!

Телеканал "Столичное телевидение" отметил Международный день защиты детей.

Международный день защиты детей - это не только первый день долгожданного лета и больших каникул, но и напоминание обществу о необходимости соблюдения и уважения прав ребенка, как необходимого условия для формирования гуманного, справедливого и благополучного общества.



Малыши увидели множество своих любимых мультипликационных фильмов: "Каникулы Бонифация", "Винни-Пух и день забот", "Дюймовочка", "Геркулес", "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино", "Зима в Простоквашино", "Цветик-семицветик". Ну и, конечно же, специальный выпуск "Добрый вечер, малыш", вечерняя сказка для самых маленьких, посвящена этому большому дню.

1 июня на телеканале "Столичное телевидение" состялась премьера трех социальных роликов, посвященных детям и их родителям. А еще в этот день дирекция дизайна СТВ готовила серию мультипликационных заставок.

<Добрый вечер, малыш>, пожалуй, самая любимая детьми программа на Столичном телевидении. Такие разные, дополняющие друг друга угольки вот уже почти уже 3 года радуют детишек своими проделками.

Совсем недавно завершился конкурс лучших рисунков на тему <Уго, Лека и Телевичок на отдыхе>. Ребята прислали более тысячи своих работ. Гуашь, акварель, карандаши, фломастеры, пластилин: - самые разные материалы объединили огромное количество отдыхающих <угольков> и <телевичков>.

Море, пляж, рыбалка, охота, шашлыки: - герои программы <Добрый вечер, малыш> должно быть, были очень довольны и удивлены таким разнообразием. Выбор был очень трудным. 20 ребят-авторов лучших работ были приглашены на детский праздник. Здесь-то им и были вручены заслуженные призы.

Кульминация праздника - поедание вкусного торта от Уго и Леки, который, конечно, пришелся по вкусу маленьким телезрителям!

