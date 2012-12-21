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МЧС Беларуси провело акцию «Наши дети» в Чеховщинской вспомогательной школе-интернате в Воложинском районе

21 декабря 2012 15:28
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Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси. Без заботы и внимания в предновогодние дни не останется ни один ребенок.

Более сотни воспитанников Чеховщинской вспомогательной школы-интерната в Воложинском районе получили книги и сладкие подарки от Министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко. Спасатели шефствуют над этим социальным учреждением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подарки детям с особенностями развития вручили и представители Министерства внутренних дел.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Дети всегда располагают, потому что здесь все открыто, честно, без фальши. И все действительно подпитываются энергией, которая дает возможность решать те непростые задачи, которые стоят перед нашей службой.

# Благотворительная акция # Дети # Фотофакт # Благотворительность

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