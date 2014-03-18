Как вовремя распознать способности у ребенка? Опытом поделился Владимир Дащинский, отец и тренер легендарного фристайлиста

Новости Беларуси. В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Владимир Иванович Дащинский, отец и тренер легендарного Дмитрия Дащинского, фристайлиста.

Новости Беларуси. В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Владимир Иванович Дащинский, отец и тренер легендарного Дмитрия Дащинского, фристайлиста.

Делитесь своим опытом: как вырастить спортсмена? Как рассмотреть у детей спортивный талант?

Владимир Дащинский, заслуженный тренер Республики Беларусь по фристайлу:

Лучше всего начинать заниматься сложнокоординационными видами спорта с 6 лет, по крайней мере. У меня вообще была такая необходимость, что я Димой начал заниматься с 4 лет, ходить в бассейн, потому что завод «Интеграл», на котором работала его мама, по субботам очень часто работал, и некому было, я его брал с собой в бассейн. Причем я его не учил плавать, я одевал круг ему, надувал, бросал в бассейн, он минут 10 поплавает – я ему спущу. Буквально в течение недели он научился плавать. Глубина – 6 метров там!

Значит, не рождаются, все же, олимпийскими чемпионами, ими становятся?

Владимир Дащинский, заслуженный тренер Республики Беларусь по фристайлу:

Есть дети, которые обладают великолепными физическими данными, координационными свойствами, но это редкое явление.

Упорство и труд все перетрут?

Владимир Дащинский, заслуженный тренер Республики Беларусь по фристайлу:

Да. И талант.

А почему детей нужно отдавать так рано в спорт?

Владимир Дащинский, заслуженный тренер Республики Беларусь по фристайлу:

Дело в том, что вестибулярный аппарат совершенствуется до 18 лет. Это очень важно. Например, в сложнокоординационных видах спорта (гимнастика, акробатика, батут, фристайл, прыжки в воду) это очень важно. Человек рождается, он не умеет ходить, потому что у него вестибулярный аппарат не тренирован. Он учится ходить.

Есть такой момент: травмы. Вы это прекрасно понимаете, и как можно свое дитя отдать в спорт, понимая, что это может быть чревато? Ведь не все добиваются успеха...

Владимир Дащинский, заслуженный тренер Республики Беларусь по фристайлу:

Травмы, если не торопиться, методически грамотно все поставлено, дети сразу прыгают на батуте, учат сальто, потом на воду делают, потом на снег. На сальто очень сложно повредиться.

Как мотивировать ребенка, чтобы он занимался? Есть все данные, а не хочет ходить на тренировки?

Владимир Дащинский, заслуженный тренер Республики Беларусь по фристайлу:

Если у человека есть данные в прыжках в воду, то он годится и в гимнастику, и во фристайл, то есть набор данных одинаков. Дети у нас если с 6 лет начинают, до 12 лет они занимаются общей культурой. И только с 12 лет самые одаренные начинают делать сальто.