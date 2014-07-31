Новости Беларуси. Двое детей погибли при обрушении песчаного котлована в Глубокском районе. Они играли у насыпи, когда ее края обвалились и засыпали маленьких мальчиков. Оба ребенка — 2002 и 2005 годов рождения — погибли до приезда скорой медицинской помощи.

К слову, всего в песчаном карьере играли трое ребят, один из них не пострадал.

На месте происшествия работают следователи. Они устанавливают, имело ли место нарушение законодательства при эксплуатации объекта. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.