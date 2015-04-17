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Дети-модели. Стоит ли отдавать свое чадо в модельный бизнес?

17 апреля 2015 11:40
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Дети-модели. Это богини красоты или билет во взрослую жизнь? Казалось бы, девочки еще так молоды, но каждая из них уверенно шагает к тому, что подиум и софиты становятся увлечением, научиться которому понадобится не один год.

Помимо базовых занятий по хореографии, дефиле, актерскому мастерству, в расписании обязательно игровой урок с психологом.

Как-никак каждого занимающегося ребенка стоит правильно подготовить к тому, что не всем дана красивая жизнь. А уже отдавать свое чадо в модельный бизнес или нет - решение принимают родители.

Быть красивой - это целое искусство, которое многие люди стараются постигать всю жизнь. Удивительный блеск в глазах, лучезарная улыбка - это весь секрет привлекательности. А каждая женщина, без сомнения, очаровательна и неповторима по-своему...

# Дети # Фотофакт # Воспитание детей # Модельный бизнес

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