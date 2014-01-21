Дети из студии циркового искусства «Арена» из Мозыря едут на «Україна має талант»

Студия циркового искусства «Арена» из Мозыря является победителем 12 международных фестивалей циркового искусства, заняла 2 место на российском телепроекте «Минута славы». Недавно студия циркового искусства была удостоена специальной премии Президента Республики Беларусь — деятелям культуры и искусств за значительный вклад в развитие и популяризацию любительского циркового искусства.

Стефания, как ты думаешь, почему вы везде побеждаете?

Стефания Турмович, артистка заслуженного любительского коллектива цирковой студии «Арена»:

Я думаю, это благодаря нашим руководителям. Они нас учили, много тратили на нас времени, они очень много с нами занимались.

Со скольки лет нужно начинать?

Борис Кузнецов, руководитель заслуженного любительского коллектива цирковой студии «Арена»:

В цирке можно заниматься в любом возрасте. И в 15 лет к нам пришли, и теперь кто-то из них является гранд-стипендиатами и дважды гранд-стипендиатами Президентского фонда.

Главное, чтобы было бы желание у ребенка, а талант, если руководитель хороший, раскроет.

Стефания, как удается сочетать учебу в школе и обучение в студии?

Стефания Турмович, артистка заслуженного любительского коллектива цирковой студии «Арена»:

Учусь в 5 классе. Сразу, конечно, было тяжело. Сейчас я успеваю. Тренировки по 2-3 часа каждый день.

Мария, а где Вы учились?

Мария Кузнецова, руководитель заслуженного любительского коллектива цирковой студии «Арена»:

Я родом из Мозыря, и, в принципе, я нигде не училась — самоучка. Поступая в цирковое училище, меня сразу взяли на работу, и в процессе работы я получала квалификацию. На сегодняшний день я уже 11 лет как пенсионерка. Практика дала возможность нам понять, что у нас получается, потому что, воспитав своего сына, профессионального артиста цирка, мы взяли малышей, которые приходят к нам даже с 4 лет.

Травмоопасно ли это все-таки?

Мария Кузнецова, руководитель заслуженного любительского коллектива цирковой студии «Арена»:

Я не хотела бы сказать, что это травмоопасная профессия. К сожалению, это невозможно предусмотреть. Травмы бывают, но пока в нашей студии не было. Есть незначительные ссадины, когда долго репетируешь трюк, который должен иметь под собой почву практики. Когда делается новый трюк, узнается техника исполнения.

Ваши творческие планы?

Украина предложила проект «Україна має талант». 24 января мы постараемся выехать на первый конкурс.