Дарья Машаро (чемпионка мира по кикбоксингу) советует мамам, как вырастить чемпионов

Мать – самое прекрасное создание, которое дает нам жизнь. И нередко её защищает. В гостях у программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ многократная чемпионка мира и Европы по кикбоксингу в разделе сольная композиция, мастер спорта международного класса, тренер высшей категории и мама 15-летнего сына – Дарья Машаро.

Ты – единственная спортсменка, которая выступает на мировом уровне в течение 20 лет.

Дарья Машаро:

20 лет я просто занимаюсь кикбоксингом. А моей спортивной карьере в этом году исполняется 33 года. До этого я занималась художественно гимнастикой – мастер спорта СССР.

Ты выступаешь и с традиционный японским шестом «Бо», и с катаной. Как удалось с оружием завоевать таких успехов?

Дарья Машаро, трёхкратная чемпионка мира по кикбоксингу:

Мне нравится осваивать различные виды оружия. В последнее время я занимаюсь с девятизвенными цепями.

Катана – очень острый меч. Но дети, наверное, тренируются с учебным оружием, да?

Дарья Машаро:

Я не приверженец того, чтобы давать детям мягкие нунчаки. Большинство ребят занимаются с деревянными, чтобы сразу воспринимать их, как оружие. Когда тебе дают бутафорский меч или любое другое оружие, то тренировка воспринимается, как обычная игру. А тут надо быть собранным и думать, как бы не набить себе очередной синяк.

А не жалко деток? Вы ведь сама мама. Это же очень эмоциональный спорт.

Дарья Машаро:

Если я их буду жалеть, то не будет никакого результата, к сожалению. Хотя я очень благодарна детям и своему племяннику, в частности, потому что мне с ним тяжелее всего. Теперь стараюсь устанавливать отношения: в зале я жесткий тренер, а за его порогом – друг.

А какие возрастные рамки для занятий кикбоксингом? Можно ли в 15 лет прийти и начать заниматься?

Дарья Машаро:

Самое основное для человека – желание. Если он чего-то сильно хочет, то он этого обязательно добьется.

А в твоих группах, с какого возраста занимаются?

Дарья Машаро:

Самому младшему, сыну Маши Пекарчик, - 4 года. А самого взрослого, как такового, нет. Я сама пришла в этот спорт в 19 лет, так что, как говорится, было бы желание заниматься.

Но ты же мастер спорта по гимнастике, и ты физически была уже готова.

Дарья Машаро:

У каждого свой потенциал. Каждый ищет себя в любом спорте и виде. И этот спорт может быть хорошим способом самовыражения.

В кикбоксинге есть масса нюансов. И многие девушки бояться идти заниматься, считая, что можно сразу же сломать нос, испортить голень, заработать синяки. Но, тем не менее, на Западе этот вид спорта очень популярен среди женщин.

Дарья Машаро:

Я не думаю, что девушка, которая боится синяков, придет в кикбоксинг. Она пойдет демонстрировать себя на подиум. Раньше этот вид спорта был не так популярен, как сейчас. И даже со мной, когда я выходила с ринга, поначалу не разговаривали ребята. Но у меня это не отбило желание боксировать.

Вот этот спорт не лишает тебя внутренне женственности? Не считаешь, что приравниваешься к мужчинам?

Дарья Машаро:

Нет, он придает больше уверенности в себе, чем приравнивает к мужчине. И это помогает идти дальше к своим целям. Ведь в мужском коллективе ты всегда остаешься женщиной. Тебе хочется нравиться и привлекать внимание. Зал есть зал, а жизнь – это жизнь.

Трудно тренировать своих близких?

Дарья Машаро, трёхкратная чемпионка мира по кикбоксингу:

Да, сына мне не удалось тренировать. Он больше человек творческий. Я сразу поняла, что совмещать функции тренера и мамы невозможно. Разве только в том случае, когда ребенок приходит заниматься в уже сознательном возрасте и знает, чего хочет добиться этим спортом.

А что можно посоветовать тем мамам, которые мечтают вырастить чемпионов?

Дарья Машаро:

Главное, чтобы ребенок хотел. Иначе, ничего не будет. Бывали у меня домашние дети, которые вроде на тренировках все выполняли, но, когда были рядом мамы, сразу терялись. Поэтому я, даже маленьким, не разрешаю ездить на соревнования с мамами. Спорт – это самостоятельность.