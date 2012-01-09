Что делать, чтобы ваш ребенок рос здоровым, талантливым и гармоничным?

По мнению многих педиатров, здоровый ребенок – это тот, который хорошо играет, хорошо говорит и… хорошо рисует! Также как речь или игра, рисование для малыша – это средство самовыражения, возможность свободно раскрыть свой внутренний мир.

Наталья Таран, семейный и детский психолог:

Гармония с собой, гармония с внутренним миром приходит во время рисования. То есть чем больше человек рисует, тем больше он гармонизируется, приходит в состояние равновесия и спокойствия.

Для каждого малыша рисунок – своеобразный способ общения с внешним миром. Благодаря искусству рисования юный художник может выразить свои страхи, боль, сомнения, вопросы и фантазии. Не рисующих детей очень мало, и подобный творческий застой, по мнению психологов, может быть связан с душевной травмой.

Наталья Таран, семейный и детский психолог:

Дети – уникальные психотерапевты. Если им дать всю палитру красок – вот у него, например, напряжение, он выберет черный, если возбуждение – он выберет красный.

Зачастую родителей пугает присутствие в детских рисунках черных, мрачных цветов. Бояться не стоит, наоборот – выплеснув посредством красок негативные эмоции, малыши успокаиваются, и последующие их творения выходят более яркими, позитивными и жизнеутверждающими.

Трудно встретить ребенка, который не любил бы рисовать. Психологи считают, что рисунок – это рассказ малыша. Но его еще надо уметь прочитать. И сделать это профессионально и правильно может лишь грамотный специалист. Любой детский рисунок актуален лишь здесь и сейчас. И анализировать проблемы поведения ребенка либо настроение малыша по художествам, например, недельной давности, по меньшей мере, некорректно.

Наталья Таран, семейный и детский психолог:

Любой специалист обязательно общается с ребенком – а что здесь было, а как оно? В какой момент это было нарисовано? Берет очень много информации у семьи и только тогда он может проанализировать и сделать вывод.

Чтобы правильно расшифровать рисунок и поставить диагноз, необходимо обладать достаточной квалификацией и опытом. Но зная некоторые принципы анализа, внимательные родители могут и сами заметить что-то необычное в детском творении – то, что насторожит или послужит поводом для беспокойства. Опытные мамы и папы также знают – с помощью рисования ребенок может легко справиться с простудой, кашлем или температурой.

Наталья Таран, семейный и детский психолог:

Вот один из таких рисунков Сонечка рисовала, когда кашляла. И вот она нарисовала такого героя, как Кашлик. Она поселила его в нарисованном домике, чтобы он жил не в Соне, а в своем домике – он тут будет жить, ему будет хорошо.

Малышей зачастую мучают страхи. Рисование – хороший способ победить их. Для этого достаточно изобразить страшную картинку, а потом с помощью красок или карандашей превратить ее в нечто доброе и смешное.

Детский рисунок – это своеобразная «графическая речь» ребенка. Вначале она похожа на обыкновенные каракули и загогулины, со временем превращается во вполне угадываемые предметы. Каков возраст – таков и рисунок. Главное, что процесс рисования стимулирует умственную деятельность малыша, развивает воображение и учит фантазировать. Хотите, чтобы ваш ребенок рос талантливым, здоровым и гармоничным? Чаще предлагайте ему краски и бумагу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».