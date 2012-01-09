Республиканская благотворительная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси

17-я по счету, она стала гораздо масштабнее и продлится по 12 января. Концерты и праздники проходят по всей стране.

Помимо этого, работники различных предприятий посещают детей на дому, дарят сладкие подарки и игрушки. В Минске во Дворце Республики юных зрителей продолжает радовать новогоднее представление. Кроме того, школьники, учащиеся и студенты стали активными болельщиками на Международном хоккейном рождественском турнире, который завершился в Минске 7 января очередной победой команды Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.