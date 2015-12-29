Более 500 мальчишек и девчонок из всех районов Принеманья 29 декабря посетили главную елку Гродненской области

Новости Беларуси. Более полутысячи мальчишек и девчонок из всех районов Принеманья были приглашены 29 декабря на главную областную елку в Гродненский драмтеатр. Победители творческих конкурсов, многочисленных олимпиад, дети из многодетных семей и дети-сироты стали участниками самого настоящего новогоднего представления. В рамках акции «Наши дети» здесь уже в 20 раз главный Дед Мороз региона собирает гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята с участниками праздника провели многочисленные конкурсы, игры и хороводы. Без подарков никто не остался: кроме традиционных сладостей артисты драмтеатра подготовили для детей новый спектакль «Мороз Иваныч».

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:

В первую очередь, конечно, особенное внимание детям, которые у нас занимаются, находятся в специализированных детских учреждениях. Детям, которые по тем или иным причинам остались без родителей. Ни один ребенок не будет забыт, мы немало средств выделяем на это. Более 1 млрд рублей за эти дни потратили на подарки, мероприятия. Причем это не только бюджетные деньги, это деньги спонсоров. У нас очень много людей, которые неравнодушны к детству, особенно к тем детям, которые нуждаются в нашей поддержке.

Более трехсот мальчишек и девчонок собрались сегодня, 29 декабря, на главный областной новогодний праздник и в Бресте. В программе — театральное представление, в котором добро обязательно побеждает зло. А также традиционные игры и конкурсы возле главной лесной красавицы. И здесь каждый участник «губернаторской елки» получил сладкий подарок.