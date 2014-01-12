Александр Трухан: Для утверждения того, что семья – это главное, в нашем обществе делается недостаточно

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает Александр Трухан, директор Белорусского детского фонда, награжденного премией Президента «За духовное возрождение» за значительный вклад в охрану прав детей и реализацию социально значимых гуманитарных проектов.

Евгений Горин:

Александр Васильевич, здравствуйте.

Александр Трухан:

Добрый день.

Евгений Горин:

У фонда много различных программ. Какие из них, на Ваш взгляд, наиболее значимы и, можно сказать, стали частью нашей жизни?

Александр Трухан:

Первый раз в жизни скажу, что та награда, которой наградил глава государства, это именно, наверное, наша награда. Потому что Белорусский детский фонд 25 лет упорно и кропотливо помогает детям, которые попали в сложные жизненные ситуации. Это дети-сироты, тяжело больные дети, дети-инвалиды.

Я могу, например, рассказать о программе «Теплый дом», которую мы начали еще в 1990 году. Это программа определения детей-сирот в семьи. Сегодня в этой нашей программе, в рамках этой программы, мы создали 40 детских домов семейного типа, в которых воспитываются 608 детей-сирот.

Евгений Горин:

А, вот, скажите, на Ваш взгляд, насколько наши люди милосердны, готовы жертвовать деньги на такие дела?

Александр Трухан:

Вы знаете, наши люди готовы, и жертвуют деньги, причем жертвуют большие деньги на такие дела. Как физические лица, если так сказать, так и юридические наши компании, банки и так далее. Но самое главное в этом деле – предложить им что-то интересное, предложить проект, который бы заинтересовал одного конкретного человека или компанию. И тогда всегда деньги найдутся.

Евгений Горин:

Уже доброй традицией стало проведение в канун Нового года и рождественских праздников акции «Наши дети».

Александр Трухан:

Когда мы начинали в 1990 году эту акцию, мы заметили, что многие ребята на Новый год, Рождество лежат в больницах. К ним приходят родители, а к кому-то никто не приходит. Мы решили сделать для этих ребят Новый год таким, как для любого ребенка, который встречает его в семье. То есть мы брали какие-то коллективы, брали подарки, Деда Мороза, Снегурочку и ехали в школы-интернаты, детские дома, больницы, делали для ребят праздник. Это дело прижилось.

В 2006 году, может быть, благодаря в какой-то мере и нашей акции «Наши сердца – больным детям!», стала государственной программа «Наши дети». И сегодня все министры, все ведомственные едут к ребятам. Это замечательно, что все дети у нас окружены любовью.

Евгений Горин:

Достаточно ли делается в нашем обществе для утверждения того, что семья – это главное?

Александр Трухан:

Вы знаете, сказать слово достаточно, наверное, в любом деле сложно. Потому что чем определить этот достаток? Мне кажется, конечно, нет, еще недостаточно, потому что у нас по-прежнему много детей-сирот, которые появляются при живых родителях, у нас много проблем других, у нас семья не настолько, мне кажется, крепка, как была раньше. Раньше семьи были многодетными, но они были какие-то сплоченные. Теперь больше в семьях какой-то корысти, эгоизма, наверное. Мне кажется, что от этого страдают дети. Поэтому говорить, что сегодня достаточно что-то делается и сделано для семьи, мне кажется, надо делать больше. Всем нам. И государству, и общественным организациям.