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10-летний незрячий Даниил Савеня из Слуцка исполняет гимны стран на языке оригинала перед матчами на «Минск-Арене»

12 марта 2015 13:47
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Новости Беларуси. 10-летний слутчанин Даниил Савеня стал самым необычным хоккейным фанатом. Незрячий ученик Молодечненской школы-интерната выполняет национальные гимны на языке оригинала на крупнейшей ледовой арене страны.

15 тысяч болельщиков аплодируют стоя. А видеоролики, где Даник акапелла исполняет гимны, набирают до 40 тысяч просмотров в интернете.

Мальчик не представляет своей жизни без музыки. А новейшая техника, которой оснащена специализированная школа, позволяет Данику и его одноклассникам развивать таланты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Дети # Пение

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