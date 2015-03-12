10-летний незрячий Даниил Савеня из Слуцка исполняет гимны стран на языке оригинала перед матчами на «Минск-Арене»

Новости Беларуси. 10-летний слутчанин Даниил Савеня стал самым необычным хоккейным фанатом. Незрячий ученик Молодечненской школы-интерната выполняет национальные гимны на языке оригинала на крупнейшей ледовой арене страны.

15 тысяч болельщиков аплодируют стоя. А видеоролики, где Даник акапелла исполняет гимны, набирают до 40 тысяч просмотров в интернете.

Мальчик не представляет своей жизни без музыки. А новейшая техника, которой оснащена специализированная школа, позволяет Данику и его одноклассникам развивать таланты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.