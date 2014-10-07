Жалоба на СТО: Мужчина сдал «Опель» в ремонт, но даже спустя 45 дней его никак не могут починить

Говорят, что каждый автомобиль, рано или поздно становится «Опелем». Не подумайте, что я бросаю тень на детище немецкого автопрома. Но, как говорится, из песни слов не выбросишь.

Тем, кому недоступна роскошь передвижения в собственном автомобиле, остается довольствоваться роскошью общения в общественном транспорте. Игорю Козюренко из агрогородка Семково, что под Минском, приходится ежедневно испытывать на себе муки такой роскоши. Всё потому, что молодой человек несколько месяцев лишился своего верного друга. Четырехколесного.

Игорь Козюренко:

Я обратился на СТО с проблемой, у меня не заводилась машина с ключа. Я приехал сюда на СТО 14 числа, они сделали диагностику. Сказали: поменяй аккумулятор и будешь ездить. Я купил, поменял, но ничего не изменилось.

И пошло поехало. Сперва мастера СТО сказали, что необходимо заменить блок управления. Игорь согласился и приобрел его. К сожалению, он не подошёл. Второй тоже. Обидно стало, когда оказалось, что родной блок управления оказался исправным. Похоже, автослесари работали по принципу медиков, которые иногда шутят по-черному: вскрытие показало, что больной умер от вскрытия. От чего умер автомобиль Игоря, мастера не понимали.

Игорь Козюренко:

Я написал жалобу в журнал. Директор вызвал мастера смены и электрика. Они при мне пообещали всё сделать за 10 дней. Директор тоже подтвердил. Мы приехали с другом, он все это слышал.

Через десять дней Игорь Козюренко приехал на станцию техобслуживания в надежде уехать на своём любимом Опеле. Но не тут-то было.

Игорь Козюренко:

Сказали, что сбились коды, по чьей-то вине. Топливный насос не работает. Программа сбита. Это от того, что не туда влезли, нарушили всё.

То, что «Опель Мерива» по самое не могу напичкан электроникой, знает даже учитель труда из средней школы. Почему в автомобиле не смог разобраться квалифицированный персонал из серьезного СТО — загадка, которую попытается разгадать руководитель.

Николай Крупеньков, директор СТО:

Произвели диагностику автомобиля, оказалось, что не было кодов к автомобилю, мы их заказали в Опель-центре. Поступили они в течение недели. Мы начали вводить эти коды, автомобиль не принял этих пин-кодов. В данный момент мы принимаем всё возможное, чтобы причину эту восстановить.

Сколько уйдет времени на восстановление «Опеля», который уже и так 45 дней находится в стадии недвижимости, осталось неразгаданным.

Ждать у моря погоды или дождичка в четверг Игорь Козюренко не может. Ведь он живёт не в Минске, а, как было сказано выше, в Семково. Дорога до работы в столице стала занимать часы, а не минуты, как было полтора месяца назад. Да и малолетние дети Игоря вот-вот пойдут в школу, которая, кстати, находится в Минске.

Елена Мойсейчик, юрист:

В такой ситуации прежде всего я бы посоветовала потребителю обратиться непосредственно на СТО и потребовать копию заявки, с которой он к ним обратился. Кроме того, необходимо все-таки определить, какие ремонтные работы на сегодняшний момент выполнил исполнитель, к чему данные ремонтные работы привели и все-таки есть ли на сегодняшний момент конечная цель (в чем неисправность данного транспортного средства). Если все-таки исполнитель в данной ситуации не дает вразумительного ответа по такому транспортному средству, а по большому счету пытается, будем так говорить, менять автомобиль поэлементно, но причина до сих пор не устранена, то я бы посоветовала приостановить работы и провести экспертизу. В дальнейшем, если СТО откажется удовлетворять требования потребителя, то потребитель в праве обратиться с исковым заявлением в суд, соответственно, только суд поставит конечную точку в данном деле.

Если такой крупной столичной станции технического обслуживания не страшно испортить свою репутацию, то пусть и дальше держит у себя автомобиль Игоря Козюренко. А Игорь, в с вою очередь, если всерьёз решит доказать свою правоту и подаст иск в суд, то такое действие может нанести непоправимый ущерб не только руководителю, но и всей станции.

А вообще, по личному опыту знаю, что лучшей запчастью к любому автомобилю является велосипед. Вот только немного ли велосипедов для одной семьи.