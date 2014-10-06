Как изменилась работа наземного транспорта после открытия станции метро «Малиновка» и что ждет минчан в 2015 году?

2014 год для Московского района выдался богатым на приятные изменения. Открылся проспект Дзержинского, достроена станция метро «Малиновка». Транспортники Минска внимательно изучают направления движения пассажиропотоков и постоянно корректируют работу транспорта. С продлением «синей» ветки метро пассажиры наземного транспорта изменили свои маршруты.

Александр Каптюх, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:

После многочисленных изучений пассажиропотока в микрорайонах Брилевичи, Малиновка, Юго-Запад была произведена реорганизация маршрутной сети наземных видов транспорта. Со временем пассажиры убедились, что все-таки, воспользовавшись конечной станцией метрополитена, можно намного удобнее и качественнее совершить поездку.

В связи с незначительной загрузкой в микрорайоне Брилевичи сократили трассу автобуса № 75.

Теперь он будет курсировать по уже существующему маршруту от диспетчерской станции «Малиновка-4», но завершать свое движение будет на станции метро «Петровщина».

В то же время вместо маршрута № 75 в микрорайон Брилевичи теперь можно будет попасть на автобусе № 103 «Диспетчерская станция «Малиновка-4» – станция метро «Пушкинская».

Александр Каптюх, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Мы меняли трассу движения автобуса № 96, № 6 (он был продлен с улицы Софьи Ковалевской через весь микрорайон Брилевичи с прохождением через станцию «Малиновка»). В связи с этим была прекращена работа экспрессного маршрута № 120. Далее затронули изменения троллейбусный маршрут № 47. Он работает до 9-й больницы, до улицы Семашко, но ныне он работает с наиболее полной загрузкой, учитывая прохождение его по более удобному пути.

Трасса 47 троллейбусного маршрута со стороны проспекта Любимова будет проходить по улицам Рафиева и Есенина до конечной «Малиновка-4».

А как попасть в спальные районы нашей столицы в ночное время? Пока единственным видом транспорта в это время суток, кроме личного, является такси. Но, возможно, уже в 2015 году ситуация изменится.

«Столичный транспорт и связь» планирует запустить ночные автобусные маршруты.

Александр Каптюх, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Пока мы определились таким образом: выберем два-три диаметральных направления в городе с обязательным захватом центра города, учитывая вокзал железнодорожный. Попытаемся организовать работу этих ночных маршрутов с достаточно жестким расписанием. Пока ни о номерах маршрута, ни о направлениях говорить, наверное, рано. Мы определяемся сами в первую очередь, чтобы малым количеством маршрутов охватить максимальное количество жилых районов.

Этим летом проводился социологический опрос и большинство минчан отметило, что они готовы платить за ночной проезд больше установленных тарифов. Вероятнее всего, на ночные маршруты выделят автобусы малой вместимости, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.