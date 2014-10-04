Чего ждать белорусам от изменений ПДД?

Управление ГАИ МВД планирует ужесточить наказание для нарушителей ПДД, а также выступают с инициативой внесения изменений в некоторые правовые акты, касающиеся организации дорожного движения.

ГАИ планирует применять фото-, видеофиксацию практически всех нарушений: разговоры по сотовому телефону за рулем, игнорирование ремней безопасности. Особое внимание будет уделяться нарушениям правил остановки стоянки транспорта.

В документе содержатся предложения и по обязательному использованию зимних шин.

Некоторые изменения касаются и перевозки детей. Например, введение требований по перевозке детей 5-12 лет с обязательным использованием удерживающих средств.

Кроме того, вопрос подготовки будущих водителей вызывает серьезные нарекания, поэтому срок их практического обучения вождению предлагается увеличить с 40 до 50 часов.

Ольга Бельмач, ведущая телеканала СТВ:

У меня, например, во дворе следующая ситуация: с одной стороны огромная трасса 8-полосная, дальше стоят 3 дома, возле которых рядом нигде нельзя официально запарковаться, дальше — огромная территория детского сада, с двух сторон детские площадки. Парковок не предусмотрено. И никто из 3 домов (в некоторых однокомнатных квартирах по два автовладельца) не сказал: где нам парковаться.

Олег Навицкий, автолюбитель с 15-летним стажем:

Прежде чем на стоянках фотографировать и высылать «письма счастья», вызывая тем самым социальное напряжение. Занимаясь побором по большому счету. Нужно было создать условия, создать большее количество стоянок, а потом спросить. Научитесь давать, а потом спрашивать. Не дав, спрашивать, — ничего, кроме негатива вы не получите.

Анатолий Гладкий, преподаватель ПДД РОС ДОСААФ:

Когда спрашивают: хорошо ли мы готовим водителей в автошколах. Я отвечаю, что нет, плохо. Мы готовим плохо. Для этого есть ряд причин.

Когда наши люди сдают экзамены в ГАИ, то я такую фразу применяю: у людей, которые принимают вождение, не стоит задача отфильтровать тех, кто умеет водить от тех, кто не умеет. Стоит задача отфильтровать тех, кто не умеет водить от тех, кто не умеет водить вообще.

Мы обучаем на уровне 70-х годов. Все изменилось. Изменилось количество машин на дорогах.

На мой взгляд, нужно изменить подготовку в смысле теоретической программы. Мы готовим теоретиков. В наших правилах очень много лишних положений.

Надо увеличить количество часов на вождение.

На мой взгляд, те разговоры в Интернете о подорожании обучения не так уж и не обоснованы, но я вам скажу, видимо, это и нужно.

Значительная часть людей приходит учиться на всякий случай. Он получает права, не умея практически ездить, потом через 5 лет у него получается возможность приобрести автомобиль, за это время он благополучно забыл все, что не знал до этого, садится и выезжает на дорогу. Это серьезная проблема. Мне кажется, что нужно поднять стоимость обучения. Во-первых, это позволит очень здорово изменить нашу материальную базу. Это позволит, поскольку людей будет меньше, я так думаю, более качественно подходить к подготовке.

Ольга Бельмач, ведущая телеканала СТВ:

Мне кажется, психологический аспект самый важный. Когда я получила водительское удостоверение, я была не готова к вождению. Я умела ездить, я это знала, но во мне был ужасный страх. Какое-то время я ездила с кем-то, мне надо было, чтобы кто-нибудь сидел рядом.

Юрий Краснов, старший преподаватель «Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Департамента охраны МВД Республики Беларусь:

Есть 3 основные этапы подготовки водителя. Автошкола — второй этап. Первый называется первоначальная подготовка, на котором нужно научиться управлять автомобилем без переноса этого действия на ПДД. Ты должен уметь ездить по траектории, переключать коробку передач.

Сергей Мурашко, тест-пилот программы «Автопанорама»:

На мой взгляд, пропаганда ГАИ немножко неверная.

Для адекватных людей какие-либо жесткие ограничения вводить бессмысленно. У нас очень много неадекватных людей на дорогах. Что касается подготовки водителей, я считаю, что здесь надо пересматривать в корне, а не просто пару каких-то пунктов добавить.

Касаясь нашей теперешней системы, практически мы даем права всем кому попало, потом начинаем их забирать, накаляя социальное недовольство.

Александр Занимон, зам. начальника отдела научно-методического правового обеспечения УГАИ МВД Республики Беларусь:

Мы не даем права всем кому попало. Люди, которые приходят в ГАИ сдавать на право управления транспортным средством не сдают 100% все, кто пришли.

Сергей Мурашко, тест-пилот программы «Автопанорама»:

Дело не в этом. Они приходят третий, пятый раз. Их навыки вождения от этого не улучшаются.

Александр Занимон, зам. начальника отдела научно-методического правового обеспечения УГАИ МВД Республики Беларусь:

Откуда вы знаете? Может, он пошел поучился где-то.

Сергей Мурашко, тест-пилот программы «Автопанорама»:

Я все-таки считаю, нужен жесткий фильтр получения прав, чтобы человек, выезжая на дорогу, у мел водить машину.

Ужесточение наказаний — панацея?

Сергей Мурашко, тест-пилот программы «Автопанорама»:

Я думаю, нет. Смотрите, ввели конфискацию, пьяные как садились за руль, так и садятся, пусть их стало чуть меньше, но меньше стало тех, я думаю, кто чуть-чуть выпивает. Не перестали пьяные садиться за руль.

Александр Занимон, зам. начальника отдела научно-методического правового обеспечения УГАИ МВД Республики Беларусь:

Так и убивать не перестали, хотя у нас смертная казнь.

Сергей Мурашко, тест-пилот программы «Автопанорама»:

У нас гибнут на дорогах люди не меньше, потому что пешеходы не думают о своей безопасности, водители легкомысленно относятся к вождению.