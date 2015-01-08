За последнюю неделю общее число ввозимых в Гродно из России «серых» машин составило около 20%

Новости Беларуси. За последнюю неделю в Беларуси резко увеличился поток ввоза так называемых «серых» автомобилей из России. Только в Гродно общее число ввозимых из соседней страны таких машин составляет около 20%.

Ежедневно сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз проверяют подозрительный транспорт в специальной лаборатории.

Как правило, самым распространенным нарушением является видоизменение вин-номера. Причем преступники, чтобы продать автомобиль, идут на всевозможные ухищрения

Евгений Литвинчик, эксперт-криминалист Гродненского межрайонного комитета судебных экспертиз:

Вин-номер был совсем другой, потому что целая маркировочная панель, которая находилась в задней части, была полностью вварена. Столкнулись с той проблемой, что не могли определить заводские это швы либо не заводские.

Неподготовленному покупателю «на глаз» невозможно определить изменение идентификационного номера. В итоге можно лишиться покупки. Даже экспертам-криминалистам порой приходится применять высокотехнологичную технику, которая способна определить состав метала под вин номером и сравнить его с металлом всего кузова машины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Стрибук, главный эксперт Гродненского областного управления Госкомитета судебных экспертиз:

Чаще всего это «Ауди», «Фольксваген», «БМВ», «Мерседес» и похожие марки. «Дайхатсу» реже всего. В России сказать по регионам? Чаще всего, я заметил, это 77-й, 78-й регионы. Это Москва и Питер.