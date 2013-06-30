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Volvo протаранил 6 автомобилей в Могилёве

30 июня 2013 19:02
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Новости Беларуси. Автомобиль врезался в отбойник моста, после чего его отбросило на полосу встречного движения. Потом машина столкнулась с двумя автомобилями, двигавшимися навстречу. Volvo продолжил движение и протаранил еще четыре иномарки, которые были припаркованы у обочины.

По предварительной информации, в этом ДТП никто серьезно не пострадал.

Напомним, этой весной подобная авария произошла в Минске. Автобус протаранил сразу 7 припаркованных автомобилей. Машины буквально «впечатались» друг в друга. Чтобы попасть в салон, автовладельцам пришлось дожидаться соседа.  В результате аварии серьезно никто не пострадал.  40-летнего водителя автобуса с судорогами доставили в больницу (смотрите видео).

# авто # Авария в Могилеве # Фотофакт

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