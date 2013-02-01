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Водители автобусов отказывались ехать по горке на улице Киселева в Минске из-за льда на дороге

01 февраля 2013 07:15
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Новости Беларуси. В эти минуты практически парализовано движение по всему Минску. Сообщения о ДТП приходят практически с каждой улицы. Утром 1 февраля на улице Киселева было практически парализовано движение. Три маршрутных автобуса остановились и тем самым практически перекрыли движение.

Водители пояснили, что опасаются ехать дальше – впереди склон, покрытый льдом. Им пришлось прибегнуть фактически к аварийной остановке – под колеса установили колодки. Автобусы этих же маршрутов вынуждены были объезжать затор по Коммунистической и проспекту Машерова.

На данный момент движение по улице Красной восстановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свидетель:
Начали водители останавливаться, тормозить. Гололед – машину все равно толкало.

Андрей Зеленко, старший инспектор ОАГИ РУВД Центрального района Минска:
В результате неблагоприятных дорожных условий между транспортными средствами произошло дорожно-транспортное происшествие. Проезжая часть была практически сплошным льдом. Одна часть – сплошной лед.

Воитель автобуса:
Проехал перекресток, нажал на тормоза. Машину понесло боком. Еле остановился. Тут стояло три машины. Горка – сплошной лед.

# Аварии # Гололед

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