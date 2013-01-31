Серьёзная авария под Лельчицами. В столкновении с автобусом погиб 19-летний водитель «Мерседеса»

Новости Беларуси. Серьёзная авария произошла под Лельчицами, в 5 километрах от деревни Буда-Софиевка. В лобовом столкновении с рейсовым автобусом погиб 19-летний парень, водитель Mercedes.

Руслан Габрилев, пресс-секретарь Гомельского ОУМЧС (в интервью AUTO.TUT.BY):

Прибывшие на место спасатели установили, что произошло столкновение легкового автомобиля Mercedes-Benz 190 и рейсового автобуса МАЗ-152, принадлежащего «Минскому городскому автобусному парку №2», следовавшего по маршруту Минск-Лельчицы, в котором находилось 8 пассажиров.

По информации пресс-службы МВД, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу. Кроме того выяснилось, что на автомобиле погибшего установлены летние шины.

УГАИ МВД:

19-летний житель д. Ударное Лельчицкого района, управляя автомобилем Mercedes-Benz 190, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом «МАЗ». ДТП произошло в темное время суток, дорожное покрытие – мокрый асфальт, обработан ПСС. Водитель ремнем безопасности не пристегнут, на легковом автомобиле установлены летние шины с разным рисунком протектора, технический осмотр отсутствует.