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Серьёзная авария под Лельчицами. В столкновении с автобусом погиб 19-летний водитель «Мерседеса»

31 января 2013 15:39
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Новости Беларуси. Серьёзная авария произошла под Лельчицами, в 5 километрах от деревни Буда-Софиевка. В лобовом столкновении с рейсовым автобусом погиб 19-летний парень, водитель Mercedes.

Руслан Габрилев,  пресс-секретарь Гомельского ОУМЧС (в интервью AUTO.TUT.BY):
Прибывшие на место спасатели установили, что произошло столкновение легкового автомобиля Mercedes-Benz 190 и рейсового автобуса МАЗ-152, принадлежащего «Минскому городскому автобусному парку №2», следовавшего по маршруту Минск-Лельчицы, в котором находилось 8 пассажиров.

По информации пресс-службы МВД, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу. Кроме того выяснилось, что на автомобиле погибшего установлены летние шины.

УГАИ МВД:
19-летний житель д. Ударное Лельчицкого района, управляя автомобилем Mercedes-Benz 190, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом «МАЗ». ДТП произошло в темное время суток, дорожное покрытие – мокрый асфальт, обработан ПСС. Водитель ремнем безопасности не пристегнут, на легковом автомобиле установлены летние шины с разным рисунком протектора, технический осмотр отсутствует.

# авто # Авария в Гомельской области # Фотофакт

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