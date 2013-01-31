Под Гродно из-за гололеда легковушка попала под колеса грузовика. 2 человека погибли на месте

Новости Беларуси. Под Гродно в аварии погибли 2 человека. В трех километрах от города водитель легковушки на скользкой дороге не справился с управлением. Машину развернуло и вынесло на встречную полосу, по которой в тот момент двигался грузовик.

Удар был настолько сильным, что от легковушки осталась буквально груда искорёженного метала. По предварительной версии, причиной ДТП стал гололед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Дудко, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ Управления внутренних дел Гродненского облисполкома:

От удара и водитель, и пассажир, а у нас есть, по предварительной информации, это женщина 1970 года рождения, которую якобы водитель подобрал в виде попутчицы по дороге довезти ее в пункт назначения. Оба были пристёгнуты, однако травмы, полученные в ДТП, были несовместимые с жизнью. Оба на месте происшествия скончались. По данному факту проводится проверка, Следственный комитет установит причину дорожно-транспортного происшествия.