В Вязынке водитель съехал в канал и утонул в 7 метрах от берега

Новости Беларуси. В Молодечненском районе водитель Volkswagen Golf не справился с управлением и съехал в водный канал. Автомобиль находился в воде в 7 метрах от берега. Водитель самостоятельно выбрался из салона, но добраться до берега ему не хватило сил.

Спасатели извлекли Volkswagen Golf из канала. Работниками Минского областного совета ОСВОД извлечен утонувший водитель. Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия.

Напомним, прошлым летом в Гомельской области с моста в мелиоративный канал упал трактор. Водитель утонул. Трактор извлекли из воды при помощи погрузчика. Тогда в кабине и был обнаружен сельчанин, который уже не подавал признаков жизни (смотрите видео).