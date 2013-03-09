В Витебске водители жалуются на дорогу, которую никто не может починить из-за бюрократии

Новости Беларуси. В витебском микрорайоне Билево водители рискуют остаться без автомобилей из-за бездорожья. Перекресток двух улиц стал похож на реку во время ледохода. Неожиданное препятствие водители вынуждены объезжать по встречной. Многим из тех, кто отваживается форсировать кашу из воды и льда, приходится вызывать эвакуатор. Весь интернет уже пестрит роликами с застрявшими в этом месте машинами.

Юрий Балай, водитель:

Ужасно очень ездить, ездим каждый день. Надо, чтобы предпринимали какие-то меры, видим, как люди застревают...

Сергей Бабуров, водитель унитарного предприятия "Витебскоблгаз":

У нас здесь объект, там люди работают, ездим каждый день, оборудование вожу… По встречной, а там ямы тоже, очень плохо, неудобно, машина ломается.

Исправить ситуацию некому. Улица в стадии строительства и еще не принята на баланс, сообщили в в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Шипко, заместитель генерального инженера коммунального предприятия «Капитальное строительство города Витебска»:

Там не завершены в полном объеме строительные работы, работы по устройству наружного освещения, благоустройству пешеходных дорожек, установке дорожных знаков, светофорных объектов. И так как эти работы все не завершены и объект не принят в эксплуатацию, движение на этом участке дороги осуществляется самовольно.