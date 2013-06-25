В Витебске парень выпал из открытого багажника внедорожника прямо на ходу

Новости Беларуси. Очередной курьезный случай, но теперь уже в Витебске. Все-таки жара сказывается на самочувствии, а точнее, адекватности людей. Что это: дорожный абсурд или игра градусов?

Парень выпал из открытого багажника внедорожника прямо на ходу. Кадры с видео-регистратора на своей страничке в социальной сети разместил очевидец. Причем на записи видно, что молодые люди явно получают удовольствие от такого путешествия.

Как долго белый внедорожник колесил по городским улицам с открытым багажником, неизвестно. Однако в какой-то момент один из пассажиров не смог удержаться и на полном ходу выпал из автомобиля. Благо, водитель следующей за ними машины успел затормозить.

Судя по тому, как резво молодой человек вскочил и стал собирать с проезжей части выпавшие вместе с ним вещи, он не пострадал.

К слову, за такое лихачество на дороге предусмотрен крупный штраф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.