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В США 16-летнего подростка, который пьяным сбил 4 человек, суд приговорил к условному сроку

13 декабря 2013 12:35
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Новости США. В США вынесли исключительный в юридической практике вердикт. 16-летнего Итана Коуча, который насмерть сбил четырех человек, суд приговорил к условному сроку. Не было принято во внимание даже то, что молодой человек управлял автомобилем в нетрезвом виде.

Адвокатам удалось убедить присяжных, что юноша страдает особой разновидностью депрессии, присущей тем, кто вырос в роскоши и богатстве. Тем самым, защита возложила моральную ответственность за ДТП на состоятельных родителей, которые мало времени уделяли воспитанию подростка.

В качестве меры наказания Итан Коуч должен пройти курс перевоспитания в частной клинике для трудных подростков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария в США

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