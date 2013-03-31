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В Швейцарии на пути к горнолыжному курорту из-за тумана столкнулись более 50 автомобилей

31 марта 2013 13:42
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Новости Швейцарии. Непогода стала причиной серьёзной аварии в Швейцарии. На трассе, ведущей к горнолыжному курорту Церматт, столкнулись более полусотни автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Причиной стал туман и несоблюдение скоростного режима. Машины просто не успевали затормозить в условиях плохой видимости. Никто не погиб, восемь человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Спасателям потребовалось несколько часов, чтобы убрать разбитые машины с проезжей части. Движение по магистрали было временно заблокировано.

# Аварии # авто # Фотофакт

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