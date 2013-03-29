Суд не смягчил наказание водителю Porsche, сбившему третьеклассника в Минске

Новости Беларуси. Минский городской суд не удовлетворил кассационную жалобу водителя, сбившего третьеклассника возле столичной школы.

Мужчина был приговорен к 4 годам лишения свободы исправительной колонии в условиях поселения и пяти годам лишения права управления транспортным средством.

В суде обвиняемый признал свою вину и попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Напомним, трагедия произошла 13 ноября во время родительского собрания возле одной из школ столицы. После наезда 9-летний мальчик скончался в машине скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ксения Кобаса, адвокат потерпевшей стороны:

В кассационной жалобе, которую сегодня поддержал его защитник, обвиняемый говорил, что на сегодняшний день признал свою вину. Он просил смягчить наказание, ссылаясь на то, что вина им признана в полном объеме. Потерпевшие не высказывались против. Первоначально мы не высказывались о каком-то строгом наказании, мы оставили это на усмотрение суда. Сегодня мы не возражали о смягчении наказания.