В результате аварии туристического автобуса в Малайзии погибли 37 человек

Новости Малайзии. Растет число погибших в результате аварии туристического автобуса в Малайзии. По последним данным, жертвами катастрофы стали уже 37 человек. Сред них — граждане Малайзии, Непала, а также один канадец. Около 20 человек госпитализированы.

Напомним, инцидент произошел несколько дней назад недалеко от Куала-Лумпура. Автобус, в котором находилось более 50 туристов, упал в горное ущелье. Известно, что ранее это транспортное средство было признано непригодным для перевозок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.