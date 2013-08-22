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В результате аварии туристического автобуса в Малайзии погибли 37 человек

22 августа 2013 12:38
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Новости Малайзии. Растет число погибших в результате аварии туристического автобуса в Малайзии. По последним данным, жертвами катастрофы стали уже 37 человек. Сред них — граждане Малайзии, Непала, а также один канадец. Около 20 человек госпитализированы.  
 
Напомним, инцидент произошел несколько дней назад недалеко от Куала-Лумпура. Автобус, в котором находилось более 50 туристов, упал в горное ущелье. Известно, что ранее это транспортное средство было признано непригодным для перевозок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
# Аварии # авто # Авария в Азии

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