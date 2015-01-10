В Новогрудском районе легковушка столкнулась с попутной машиной и встречной: погибли 4 человека

Новости Беларуси. Страшная авария в Новогрудском районе. Четыре человека погибли, трое госпитализированы, один в реанимации.

Легковушке досталось дважды — сначала она столкнулась с попутной машиной, после чего вылетела на встречную полосу, где уже лоб в лоб врезалась еще в один автомобиль.

Трагическим удар оказался как раз для пассажиров встречной машины.

Юрий Карнелович, СТВ:

Жуткое ДТП произошло 10 января на трассе Р11 Новогрудок-Лида. Примерно в 10 часов утра, вблизи деревни Мильковичи житель Дятлова, управляя корейским внедорожником, столкнулся с двигавшемся попутно японским автомобилем. От удара виновника аварии выбросило на полосу встречного движения, где он ещё раз столкнулся уже с немецкой легковушкой. В последней находилось пять человек.

Известно, что из всех пятерых мужчин трое погибли на месте. Ещё один умер по дороге в больницу в машине скорой помощи. Пятый пассажир легковушки в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию Новогрудской районной больницы. Сейчас, по словам медиков, его жизни ничего не угрожает. В этом же лечебном учреждении находятся ещё двое пострадавших в этой аварии. На месте же ДТП несколько часов работали оперативники и следователи из Минска, которым и предстоит выяснить истинную причину трагедии.

Владислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям Управления ГАИ МВД Республики Беларусь:

Водитель «КIА» по предварительным данным был трезв, на всех автомобилях стояли зимние шины. Что явилось истинной причиной происшествия, установит следствие. По предварительной версии водитель «КIА» не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, что и привело к трагедии

С большой долей вероятности можно предполагать, что одной из основных причин трагедии стали плохие дорожные условия, то есть гололёд. Все минувшие сутки здесь шёл снег. К вечеру потеплело, а ночью снежная каша подмёрзла. В таких условиях любое неосторожное движение водителя в сочетании с достаточно высокой скоростью делает машину практически неуправляемой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Карнелович, СТВ:

В ближайшие сутки ситуация на дорогах только ухудшится. Синоптики прогнозируют снегопады и сильный ветер. Температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов. По этому сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок на личных автомобилях. А в случае крайней необходимости строго соблюдать скоростной режим.