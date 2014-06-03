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В Москве мужчина не смог угнать Bentley и сбежал с ключами от него

03 июня 2014 08:47
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Новости России. Казус произошел на днях в Москве. Неудачливый угонщик стал героем сводок новостей.

Мужчина отнял ключи у водителя машины. Сел за руль и попытался тронуться с места, но Bentley оказался заблокирован другими машинами.

Горе-угонщик поспешил скрыться и прихватил с собой ключи от Bentley. Вероятно, он рассчитывал воспользоваться ими немного позже.

На данный момент полиция проводит проверку инцидента с попыткой угона автомобиля класс люкс. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Отыскать преступника помогут записи с камер видеонаблюдения, установленных в районе места происшествия.

Напомним, в начале этого года сразу два автомобиля класса «люкс» в один день стали невольными участниками аварий в Минске. Одна из них случилась на перекрестке улиц Богдановича и Янки Купалы. По словам очевидцев, водитель элитного авто ожидал разрешающего сигнала светофора, чтобы повернуть. Не успел – в заднюю часть машины врезалось такси. Еще одно похожее ДТП случилось на Партизанском проспекте. Правда, на этот раз на перекрестке не работали светофоры – их еще не успели восстановить после предыдущей аварии. А невнимательный водитель врезался в иномарку стоимостью почти пять миллиардов рублей. Все подробности вы узнаете из видео.

# авто # Курьезы

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