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Два школьных автобуса попали в аварию в Канаде: пострадали 70 человек

24 июля 2019 08:02
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Новости Канады. Крупное ДТП с участием двух школьных автобусов произошло в канадском Квебеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два школьных автобуса попали в аварию в Канаде: пострадали 70 человек-1

Транспортные средства с детьми врезались во внезапно остановившуюся перед ними машину и загорелись. В результате инцидента пострадали 70 человек – дети и сопровождавшие их взрослые. Все они доставлены в больницу и проходят необходимое лечение. Сейчас устанавливается, что стало причиной аварии.

Два школьных автобуса попали в аварию в Канаде: пострадали 70 человек-4

# Авария # Фотофакт

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