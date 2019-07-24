Два школьных автобуса попали в аварию в Канаде: пострадали 70 человек

Новости Канады. Крупное ДТП с участием двух школьных автобусов произошло в канадском Квебеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Транспортные средства с детьми врезались во внезапно остановившуюся перед ними машину и загорелись. В результате инцидента пострадали 70 человек – дети и сопровождавшие их взрослые. Все они доставлены в больницу и проходят необходимое лечение. Сейчас устанавливается, что стало причиной аварии.