В Беларуси можно сдать старый автомобиль и получить скидку при покупке нового. Каковы условия сделки?

Новости Беларуси. Водителям на заметку. Второй год в Беларуси проходит программа по утилизации авто. Дилеры предлагают выгодную сделку: за сдачу старого – скидка при покупке нового. По мнению разработчиков, программа поможет поддержать стабильный спрос на новые модели машин, сохранить рабочие места и производственные объемы. Первым шагом в решении «наболевшей» проблемы стал Указ Президента.

Вечные «подснежники» увидеть можно во многих столичных дворах. Особенно на территории старых построек. Водители то ли забыли про свой недавний транспорт, то ли попросту не обращают внимание на «автомобильный мусор».

Съемочная группа проехалась по дворам лишь одного района Минска. И уже множество находок. Выход предлагает ГАИ.

Вячеслав Гаврош, начальник ОГАИ Первомайского района Минска:

Информацию можно передать либо на сайт «Перехват», который уже давно существует и опробован, либо в Госавтоинспекцию и администрацию.

Экологи и представители автосалонов в один голос заявляют: справиться с такими нежелательными «жителями» дворов можно. Причем на выгодных для всех условиях. Взять хотя бы недавно разработанную программу. Скидка на новый автомобиль от дилеров взамен на сдачу в утилизацию старых «ласточек» белорусов.

Андрей Провоторов, заместитель генерального директора автомобильного холдинга:

Началось все с России, где утилизация уже не первый год. Обкатанная. Суть ее такова, что 50% средств на утилизацию дает государство, 50% дает автобренд, который занимается.

Новая программа стартовала в 2012 году. Тогда только за последнее полугодие в утилизацию сдали более 200 авто. Правда, попасть «в рамки» программы было не так просто. Заявок рассмотрели более 300 – конкуренция. Акция 2013 года «путевки» на дороги сделает более доступными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Провоторов, заместитель генерального директора автомобильного холдинга:

Нужно владеть автомобилем как минимум полгода. Некоторые покупают автомобиль и предлагают сразу утилизировать, максимальную скидку получить.

Что называется, в тренде общемировой практики. Испания, Италия, Германия, Франция. Здесь аналогичные программы – еще и основа экономического базиса. Беларусь пока только присоединяется к автоакции.

Сергей Сергеевич за последними днями старых авто белорусов следит не первый год. Говорит, только на минскую площадку по приему автолома в день привозят до 12 машин.

Сергей Гладкий, заместитель генерального директора по производству ОАО «Белвторчермет»:

Это аспект физических лиц, то есть населения, которые длительное время хранят ненужный им автохлам, не пользуются им, тем самым загрязняя и атмосферу, и создавая дополнительный источник экологического негативного воздействия на окружающую среду.

Первым шагом по решению «наболевшей» проблемы стал Указ Президента еще от 9 августа 2011 года. Тогда он установил порядок утилизации брошенных авто.