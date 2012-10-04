В Минске придумали, как вывести 50% нелегальных СТО из тени

Новости Беларуси. По оценкам специалистов, около 50% СТО в Минске работают нелегально в гаражных кооперативах. В качестве стимулирующих мер для перехода в законные предприниматели планируется ввести налоговые льготы. Увеличить товарооборот столицы позволит и ряд других нововведений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оксана Константинович, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Проводится совершенствование материально-правовой базы. Мы планируем немножко изменить регулирование цен. Потому что есть перечень товаров, который регулируется. И мы хотим его немного сократить. Также прорабатывается увеличение некоторых торговых надбавок на 3-5%. Прорабатывается вопрос о том, чтобы возобновить льготное кредитование населению.