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В Минске придумали, как вывести 50% нелегальных СТО из тени

04 октября 2012 08:39
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Новости Беларуси. По оценкам специалистов, около 50% СТО в Минске работают нелегально в гаражных кооперативах. В качестве стимулирующих мер для перехода в законные предприниматели планируется ввести налоговые льготы.  Увеличить товарооборот столицы позволит и ряд других нововведений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оксана Константинович, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Проводится совершенствование материально-правовой базы. Мы планируем немножко изменить регулирование цен. Потому что есть  перечень товаров, который регулируется. И мы хотим его немного сократить. Также прорабатывается увеличение некоторых торговых надбавок на 3-5%. Прорабатывается вопрос о том, чтобы возобновить льготное кредитование населению.

# авто # Автозаконодательство # Оксана Константинович

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