В Минске легковушка без водителя задним ходом проехала оживленный перекресток

Новости Беларуси. В Минске произошел курьезный случай, который в итоге мог привести к серьезным последствиям. Утром 3 декабря видеорегистратор одного из участников дорожного движения зафиксировал, как на улице Тростянецкой легковушка задним ходом проехала оживленный перекресток с Велосипедным переулком. При этом в салоне автомобиля никого не было.

На записи видно, что вслед за неуправляемым авто ехал внедорожник, водитель которого пытался предупредить остальных о приближающейся опасности с помощью включенной «аварийки». К счастью, обошлось без столкновений и пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.