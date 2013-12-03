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В Минске легковушка без водителя задним ходом проехала оживленный перекресток

03 декабря 2013 13:00
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Новости Беларуси. В Минске произошел курьезный случай, который в итоге мог привести к серьезным последствиям. Утром 3 декабря видеорегистратор одного из участников дорожного движения зафиксировал, как на улице Тростянецкой легковушка задним ходом проехала оживленный перекресток с Велосипедным переулком. При этом в салоне автомобиля никого не было.

На записи видно, что вслед за неуправляемым авто ехал внедорожник, водитель которого пытался предупредить остальных о приближающейся опасности с помощью включенной «аварийки». К счастью, обошлось без столкновений и пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Дорожное движение # авто

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