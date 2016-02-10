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В Лондоне продают парковочное место за 500 тысяч долларов

10 февраля 2016 11:10
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Новости Великобритании. В Лондоне продают парковочное место за полмиллиона долларов. И это немало. За такие деньги в мегаполисе можно купить квартиру с двумя спальнями. В два раза дешевле стоит дом в Англии или Уэльсе.

Парковка располагается на тихой улице недалеко от Гайд-парка, где стоимость некоторых апартаментов превышает 14 миллионов долларов. Однако риелторы уверены, что покупатель найдётся.

Два года назад  было продано место для двух машин на подземной стоянке в лондонском районе Кенсингтон за 578 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# авто # Паркинг

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