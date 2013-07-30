В Италии автобус рухнул с моста в пропасть: погибли 38 паломников, которые направлялись в храм

Новости Италии. В Италии скорбят по погибшим в автокатастрофе у города Авеллино. Жертвами аварии стали 38 человек. За жизнь десяти пострадавших борются медики.

29 июля автобус, направлявшийся на юг страны, рухнул с моста в пропасть с 30-метровой высоты. Перед этим он на огромной скорости врезался в несколько автомобилей и протаранил бетонное ограждение.

В салоне находились паломники, которые ехали в один из местных храмов, где погребен почитаемый в стране святой. По предварительным данным, причиной аварии мог стать отказ тормозной системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.