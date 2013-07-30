Прямой эфир

В Италии автобус рухнул с моста в пропасть: погибли 38 паломников, которые направлялись в храм

30 июля 2013 11:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. В Италии скорбят по погибшим в автокатастрофе у города Авеллино. Жертвами аварии стали 38 человек. За жизнь десяти пострадавших борются медики.

29 июля автобус, направлявшийся на юг страны, рухнул с моста в пропасть с 30-метровой высоты. Перед этим он на огромной скорости врезался в несколько автомобилей и протаранил бетонное ограждение.

В салоне находились паломники, которые ехали в один из местных храмов, где погребен почитаемый в стране святой. По предварительным данным, причиной аварии мог стать отказ тормозной системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Аварии в Италии

Другие новости рубрики

Все новости
ДТП в Беларуси: два колеса отлетели от грузовика на полном ходу, повредив сразу два автомобиля
30 июля 2013 08:20

ДТП в Беларуси: два колеса отлетели от грузовика на полном ходу, повредив сразу два автомобиля

Автомобиль врезался в столб на улице Шугаева в Минске
29 июля 2013 18:34

Автомобиль врезался в столб на улице Шугаева в Минске

Дорожная трагедия под Солигорском. Погибли 2 человека
29 июля 2013 15:54

Дорожная трагедия под Солигорском. Погибли 2 человека