В Гродно появится первый региональный центр фиксации нарушений ПДД

Новости Беларуси. В Беларуси появится первый региональный центр фиксации нарушений ПДД. Его планируется создать в Гродно до 1 апреля.

После этого в центр для хранения и обработки поступит информация со всех стационарных фото- и видеокамер, установленных на дорогах Гродненской области. Оттуда же нарушителям будут отправляться, так называемые, «письма счастья».

Добавим: сейчас подобную работу проводит единственный центр фиксации правонарушений в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.