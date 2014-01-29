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В Гродно появится первый региональный центр фиксации нарушений ПДД

29 января 2014 07:56
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Новости Беларуси. В Беларуси появится первый региональный центр фиксации нарушений ПДД. Его планируется создать в Гродно до 1 апреля.

После этого в центр для хранения и обработки поступит информация со всех стационарных фото- и видеокамер, установленных на дорогах Гродненской области. Оттуда же нарушителям будут отправляться, так называемые, «письма счастья».

Добавим: сейчас подобную работу проводит единственный центр фиксации правонарушений в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Дорожное движение # авто

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