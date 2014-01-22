В Гродненской области в мороз участников дорожного движения сотрудники ГАИ отпаивают горячим чаем

Новости Беларуси. В Гродненской области в морозный период участников дорожного движения отпаивают горячим чаем. Этим занимаются сотрудники Госавтоинспекции. Некоторые водители и пешеходы не учитывают погодные условия: у кого-то ломается машина, кто-то не рассчитывает свои силы на пешую прогулку. В итоге люди просто рискуют замерзнуть вдалеке от населенных пунктов. На помощь приходят инспекторы, которые на патрулирование дорог берут с собой термосы с горячим чаем.

Кроме того, теперь каждый экипаж ГАИ, выезжая на дежурство, обязательно имеет в наличии дополнительный буксировочный трос, теплое одеяло и провода для заводки севших аккумуляторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Полешук:

Так как на улице большой мороз, аккумулятор немножко не в рабочем состоянии был. Сотрудники ГАИ дали «прикурить», и машина завелась, все нормально, будем ехать дальше.

Евгений Дудко, начальник отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Любой участник дорожного движения, который попал в беду на дороге, как правило, по привычке набирает не службу спасения, не родственникам, он набирает телефон дежурной части Госавтоинспекции. Дежурная часть передает информацию экипажу, что в таком-то месте человек попал в беду. Сотрудники ГАИ оперативно выезжают.