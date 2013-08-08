Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Авто
  • В Гомельской области пассажирский поезд столкнулся с автолавкой и протащил её около 300 метров по рельсам. Погибли 2 человека

В Гомельской области пассажирский поезд столкнулся с автолавкой и протащил её около 300 метров по рельсам. Погибли 2 человека

08 августа 2013 07:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 7 августа на станции Городичи Гомельской области поезд «Санкт-Петербург–Кишинёв» столкнулся с автолавкой и протащил её около 300 метров по рельсам. Водитель автомобиля и женщина продавец, которая там находилась, погибли. Пассажиры поезда не пострадали, сообщает ctv.by со ссылкой на БелТА.

Авария произошла около 6 часов вечера на железнодорожном переезде, оборудованном звуковой и световой сигнализацией, без шлагбаума. Водитель автолавки проигнорировал звуковой сигнал, выехал на переезд и столкнулся с движущимся поездом. Весь вечер автомобиль извлекали из под колёс поезда.

Однако причины происшествия ещё предстоит выяснить правоохранительным органам. Также будут устанавливаться и личности погибших.

Напомним, в мае 2013 года произошла ещё одна серьёзная авария на железнодорожном переезде. В Могилёвском районе грузовик-бетономешалка столкнулся с пассажирским поездом. В автомобиле ехали двое мужчин, они погибли. Водитель также проигнорировал сигналы машиниста. В результате аварии пострадали также и пассажиры поезда и машинисты, так как поезд от столкновения с грузовиком сошёл с рельсов. (смотрите видео)

# Аварии # авто # Авария в Гомельской области

Другие новости рубрики

Все новости
Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Перу. Погибли не менее 10 человек, 35 ранены
08 августа 2013 06:38

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Перу. Погибли не менее 10 человек, 35 ранены

Четыре автомобиля столкнулись в Минске. Пассажирка одного из них доставлена в больницу
07 августа 2013 19:29

Четыре автомобиля столкнулись в Минске. Пассажирка одного из них доставлена в больницу

На перекрестке под Минском столкнулись УАЗ, 2 легковушки и автобус
07 августа 2013 14:53

На перекрестке под Минском столкнулись УАЗ, 2 легковушки и автобус