В Гомельской области пассажирский поезд столкнулся с автолавкой и протащил её около 300 метров по рельсам. Погибли 2 человека

Новости Беларуси. 7 августа на станции Городичи Гомельской области поезд «Санкт-Петербург–Кишинёв» столкнулся с автолавкой и протащил её около 300 метров по рельсам. Водитель автомобиля и женщина продавец, которая там находилась, погибли. Пассажиры поезда не пострадали, сообщает ctv.by со ссылкой на БелТА.

Авария произошла около 6 часов вечера на железнодорожном переезде, оборудованном звуковой и световой сигнализацией, без шлагбаума. Водитель автолавки проигнорировал звуковой сигнал, выехал на переезд и столкнулся с движущимся поездом. Весь вечер автомобиль извлекали из под колёс поезда.

Однако причины происшествия ещё предстоит выяснить правоохранительным органам. Также будут устанавливаться и личности погибших.

Напомним, в мае 2013 года произошла ещё одна серьёзная авария на железнодорожном переезде. В Могилёвском районе грузовик-бетономешалка столкнулся с пассажирским поездом. В автомобиле ехали двое мужчин, они погибли. Водитель также проигнорировал сигналы машиниста. В результате аварии пострадали также и пассажиры поезда и машинисты, так как поезд от столкновения с грузовиком сошёл с рельсов. (смотрите видео)