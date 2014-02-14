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В Гомеле водитель автобуса сигналом предупредил пешеходов о несущемся по второй полосе автомобиле

14 февраля 2014 07:03
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Новости Беларуси. В Гомеле водитель автобуса сигналом предупредил пешеходов о смертельной опасности. Группа людей переходила дорогу по нерегулируемому перекрестку. Преодолев первую полосу движения, они буквально отскочили назад из-за резкого сигнала автобуса, который им уступил дорогу.

В этот момент на большой скорости по второй полосе ехал легковой автомобиль. И только благодаря бдительному водителю трагедии удалось избежать. Пешеходы отделались легким испугом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Спасение # авто

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